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Team Chile anuncia sus abanderados para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La tenismesista Catalina Díaz y el judoca Joaquín Díaz llevarán el pabellón patrio en la ceremonia inaugural en Panamá.

Carlos Madariaga

Team Chile anuncia sus abanderados para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Team Chile anuncia sus abanderados para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 / Mauricio Palma / Team Chile

A contar de este domingo 12 de abril, el Team Chile tendrá su primer megaevento del año con la disputa de los Juegos Suramericanos de la Juventud, el evento más importante para deportistas entre 13 y 19 años.

Será la cuarta edición de este campeonato, con Panamá como sede y que tendrá a más de 2.000 deportistas en competencia, provenientes de 15 países y en 24 disciplinas.

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Este miércoles se oficializaron los abanderados de la delegación nacional, que contará con 155 deportistas.

Una será Catalina Ramírez, una de las mayores promesas del tenis de mesa, quien ya ha ganado medallas a nivel sudamericano y panamericano.

“Para mí es un honor y un orgullo muy grande. Representar a mi país es algo que me emociona mucho y estoy muy agradecida que me hayan dado la oportunidad de estar acá”, comentó ante la designación, en la cual estará acompañada por el judoca Joaquín Díaz.

“Estoy muy orgulloso de tener esta oportunidad y mi expectativa es llegar al podio”, complementó quien fue campeón nacional sub 18 y subcampeón adulto en la categoría bajo 66 kilos.

“Estamos muy felices de que cientos de deportistas chilenos vivan por primera vez la experiencia de un megaevento. Es muy importante que siempre se estén midiendo con otros países, pero también queremos que disfruten. Nosotros no les pedimos medallas de oro, ellos mismos son quienes se ponen grandes metas. Nosotros estamos para ayudarlos”, señaló tras la ceremonia el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

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