“Me da lata que uno no pueda vivir solo del deporte y que haya que preocuparse de esto sí o sí” / RedBull

Martina Weil será una de las grandes atracciones del Grand Prix Orlando Guaita este domingo en el estadio Mario Recordón y, aprovechando su estadía en Chile, considerando que la semana pasada fue campeona nacional en los 400 metros planos, conversó con ADN Deportes.

En el marco de un ciclo de charlas, la velocista nacional reconoció que le cuesta más esta faceta ante los medios que la competencia.

“Son más difíciles las entrevistas, mil veces. Ahora, igual soy insoportable, más que los periodistas, yo creo, pero me tengo que soportar yo sola; igual es como injusto que me tenga que soportar a otra persona o a mí”, comentó entre risas Martina Weil a ADN Deportes, valorando también su otra faceta fuera del alto rendimiento al publicar permanentemente sobre su vida en TikTok.

“No me cuestan los medios, no me cuesta hablar, no me cuesta que me graben, estar al frente a una cámara. Lo que sí me cuesta es editar y siento que hoy en día las redes sociales implican tanta edición... Entonces, si alguien me dice como “te grabamos y lo edito yo”, bacán. Mi roomie (Violeta Arnaíz, también atleta) graba, a ella se le ocurre, ella tiene el trípode, ella hace el contenido y yo después lo subo nomás. Entonces a la gente realmente sí le gusta y lo consumen mucho", recalcó Martina Weil, sin proyectar tampoco su futuro ligado necesariamente a las redes sociales.

“No. Porque a mí no me gusta ser influencer, vivir de las redes sociales, vivir el contenido. Yo, después de mi carrera deportiva, no sé qué me veo haciendo, pero no es necesariamente como dedicada a las redes sociales. Es un plus sí o sí, hace que la gente me conozca, mantiene a los sponsors felices, pero no te diría que es como mi plan B o como lo que quiero hacer una vez que me retire. No te diría que es como algo con lo que sueño, ni algo en lo que pienso particularmente. Igual me da lata que uno no pueda vivir solo del deporte y que haya que preocuparse de esto sí o sí”, reconoció Martina Weil.

@martinaweil Casi que no logro grabar el video, pero aquí va mi Sephora haul con las cosas que me pedí en el sale hace unas semanas! Todo comprado con mi plata 🥲 y volveré con los reviews una vez que lo pruebe todo! ♬ original sound - Martina Weil

Su futuro deportivo

Aunque tiene 26 años y todavía muchísima proyección deportiva, la campeona panamericana de los 400 metros abordó lo que espera hacer tras dejar el alto rendimiento.

“Me cuesta igual imaginarme haciendo algo después de mi carrera deportiva. Bueno, como ya he sabido, me gusta mucho el skincare, me gusta mucho el maquillaje. Me gustaría meterme como ahí, de pronto desarrollar alguna marca o alguna cosa entretenida, porque me gusta mucho la química cosmética también. No me gusta solo la parte de usarlo, me gusta la parte de desarrollarlo también”, aseguró, recordando también el impacto que tuvo cuando, tras ganar en Santiago 2023, mencionó el labial que usó durante la competencia.

“Hubo quiebre de stock, fue una locura. Nunca se me ocurrió ese impacto. No me lo esperaba por nada del mundo, pero sí, me gustaría mucho meterme por ese lado, que lo encuentro muy entretenido”, reflexionó, apuntando también a dejar un legado deportivo.

“Siento que he tenido mucha suerte y he podido aprender mucho fuera de Chile sobre cómo administrar el deporte. Siento que en Chile igual nos quedan hartas cosas por hacer, sobre todo en el atletismo. Sería muy bacán y siento que es una responsabilidad social que tengo, que es entregar un poco de ese conocimiento que he acumulado afuera, aunque sea un par de añitos en Chile. Sería tratar de enseñar y de cómo comunicar lo que he podido aprender afuera”, comentó quien está radicada en Bélgica desde 2022 y que, por lo mismo, tiene muy claro lo que le falta de Chile estando en Europa.

“Se extraña el manjar. Tengo que llevar más. Se extraña la palta, la comida, mucho. También el correr uno a su casa, de conocer a todo el mundo. Eso es muy rico, saber perfectamente a quién llamar cuando uno necesita algo. Igual ya estoy bastante establecida, ya tengo mi círculo, tengo a quién llamar si necesito ayuda, mi grupo de entrenamiento es bacán. Es bastante tranquila la vida. Yo creo que por eso también es que me ha estado yendo un poco así de bien, porque no tengo muchas distracciones. La verdad es que es como mucho entrenar, mucho dormir, mucho comer, pero no mucho más que eso”, cerró Martina Weil en ADN Deportes.