Muere Oscar Schmidt, leyenda del básquetbol sudamericano

Este viernes, el deporte sudamericano quedó de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de una leyenda del básquetbol.

Se trata del brasileño Oscar Schmidt, quien fue atendido tras un malestar que lo llevó a un hospital en Sao Paulo.

“Mao Santa” padecía desde 2011 un cáncer al cerebro, pero no se ha informado si su muerte, a los 68 años, está ligada o no a esta enfermedad.

Oscar Schmidt hizo carrera en el básquetbol defendiendo a clubes como Palmeiras y Flamengo, entre otros, además del Juvecaserta de Italia, superando los 49.000 puntos en 25 años de carrera.

Sin embargo, fue con su selección donde su rendimiento se volvió legendario, considerando que es el jugador con más puntos en la historia del básquetbol en los Juegos Olímpicos, completando 1.093 unidades entre Moscú 1980 y Atlanta 1996.

Además, con 46 puntos, lideró el histórico oro brasileño en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, propinándole a Estados Unidos su primera derrota como locales en la historia del torneo.

La NBA llamó a la puerta de Oscar Schmidt, pero rechazó la oferta del draft para privilegiar a su selección, considerando que en esa época la liga norteamericana no permitía que sus jugadores defendieran a sus países.

Todo un legado que deja al deporte brasileño en luto, como lo reflejan diversas publicaciones a la memoria de Oscar Schmidt.

Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, morre em SP aos 68 anos https://t.co/nVy1fEghYN #g1 pic.twitter.com/SCW5211GZw — g1 (@g1) April 17, 2026

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores ídolos da história do nosso basquete e do esporte mundial: Oscar Schmidt. O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea… pic.twitter.com/2sAVcsGSvZ — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2026