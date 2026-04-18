“Es una mentira más”: hermano de Marité Matus arremete contra ex pareja de su hermana

El pasado viernes, Camilo Huerta rompió el silencio y entregó su versión de los hechos sobre su ruptura con Marité Matus.

“Decirle a la gente que yo nunca he sido infiel, eso que se dice que soy cafiche,que me llevé las cosas, yo no lo he hecho, yo me fui de la casa y nunca más volví ”, comentó el personal trainer en conversación con Primer Plano.

En el mismo programa, el hermano de Marité Matus, Felipe, respondió con todo a la ex pareja de su familiar tras la entrevista que ofreció al mismo programa.

“Son falsedades, mentiras la mayoría. Yo ahí vi al hombre ideal, o sea, yo creo que mi hermana debería estar con él, pero es mentira”, comentó Felipe Matus.

“Estuvo a un kilo de caer internada por una bulimia nerviosa”

En el espacio, Camilo Huerta afirmó que él conoció a Marité con bajo peso y que se mantuvo así gracias al entrenamiento que le preparó.

Felipe Matus refutó y entregó una impactante revelación: su hermana estuvo a punto de caer internada producto de una bulimia nerviosa.

“Yo la acompañé en el proceso médico y todo. Está todo con diagnóstico y es una mentira más de las que dice el señor Huerta”, dijo el hermano de Marité Matus.

“Cuando habla de los niños se está pasando harto para la punta”

Durante la entrevista, Felipe Matus comentó que vio las declaraciones de Camilo Huerta junto a su hermana. “Creo que el cinismo es grande”, dijo.

Matus, además, se refirió sobre los dichos de Huerta, quien afirmó que los hijos de Marité creen que él es su papá.

“El Arturo (Vidal) siempre ha sido un papá presente y sí, hubo algún problema entre los chiquillos, se solucionó, pero es un papá ultra presente”, dijo Matus

“Los niños son cariñosos, a mí me hacen dibujos, a mi hermano, le hacen dibujos a sus tíos, a todos. Él está ahí híper volando, está haciendo que las cosas sean más grandes, pero no es así”, agregó.

“Cuando empieza a hablar de los niños se está pasando harto para la punta, así que no debería hablar. Estas son cosas de adultos”, cerró.