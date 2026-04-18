Los Bunkers cierran su gira acústica con show 100 en una repleta Quinta Vergara

Santiago

Los Bunkers marcaron un hito en su carrera con el concierto número 100 de su Gira Acústica MTV Unplugged, en una Quinta Vergara completamente llena que respondió con entusiasmo a cada momento del espectáculo.

Desde los primeros acordes, el show fue construyendo una energía que fue creciendo progresivamente, pasando de la intimidad propia del formato acústico a una conexión total con el público, que acompañó cada canción con coros y aplausos.

El repertorio incluyó clásicos como “Miéntele”, “Llueve sobre la ciudad”, “Ven aquí” y “Bailando solo”, en una puesta en escena que repasó gran parte del cancionero de la banda y que mantuvo la intensidad hasta el cierre.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de Quilapayún, quienes se sumaron al escenario para interpretar canciones como “La exiliada”, “La muralla” y “El pueblo unido”, generando una ovación cerrada del público.

La jornada también estuvo marcada por la presencia de familias completas, con una gran cantidad de niños entre los asistentes, reflejando el carácter transversal que ha logrado la banda a lo largo de los años.