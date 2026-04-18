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Atención Santiago: estos son todos los cortes de calles y desvíos para el domingo por eventos masivos

Corridas y actividades deportivas provocarán desvíos en buses Red y cortes de tránsito en varios sectores de la capital.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Diversos cortes de tránsito y desvíos en el transporte público se implementarán este domingo 19 de abril en Santiago, debido a la realización de eventos deportivos y actividades comunales en distintos puntos de la capital.

Las medidas afectarán tanto a automovilistas como a usuarios del sistema de buses Red, especialmente en zonas del centro y sector oriente.

Desde las autoridades se informó que estas restricciones buscan resguardar la seguridad de los asistentes, por lo que hicieron un llamado a anticipar los desplazamientos.

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Según consigna T13, no de los principales eventos será la Corrida de Carabineros en la comuna de Providencia, donde se registrarán cortes entre Avenida Pocuro, Francisco Bilbao e Irarrázaval.

Esto implicará modificaciones en recorridos de buses como 501, 518, 514, 422, 103, 104, D03, D01, D09, D15, D16, D18, 403, 224, 227, 212, 325.

En paralelo, la 5ta Corrida del Colegio San Adrián en Quilicura también generará desvíos en las inmediaciones del establecimiento, afectando recorridos como B45, 315e, B13, B06 y B43.

Otro de los eventos que generará mayor impacto es el “Desafío Gran Santiago”, el cual provocará modificaciones viales en arterias clave como la Alameda, Avenida Manuel Rodríguez y Andrés Bello.

En este caso, una amplia lista de servicios de buses se verá afectada, incluyendo recorridos como I09, 385, 125, 303, 314, 315e, 307, 223, 401, 405, 421, 106, 419, 423, 505, 513, 517, 504, 508, 514, 516, 519, 518, 406, 407, 426, 422, B02, B24, 213e, 410, 117, 409, 411, 203, 208..

Las autoridades recalcaron que estas medidas son temporales y estarán vigentes durante el desarrollo de las actividades, pero insistieron en la importancia de informarse previamente para evitar inconvenientes.

Por lo mismo, se espera una mayor congestión en sectores intervenidos, por lo que se recomienda preferir rutas alternativas o adelantar los viajes, especialmente en horarios de mayor flujo.

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