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Irán cierra el estrecho de Ormuz, desafía a EE.UU. y sacude el precio del petróleo

La medida se tomó durante las primeras horas de este sábado tras una breve reapertura del paso clave para el petróleo mundial.

Nicolás Lara Córdova

Irán cierra el estrecho de Ormuz, desafía a EE.UU. y sacude el precio del petróleo

Irán cierra el estrecho de Ormuz, desafía a EE.UU. y sacude el precio del petróleo / Majid Saeedi

En la mañana de este sábado, Irán informó que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto.

La decisión se tomó debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y afecta al transporte de petróleo a nivel mundial.

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“Habíamos aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales, pero Estados Unidos sigue entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo”, denunciaron desde la República de Irán.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que cualquier acto por parte de Estados Unidos de intentar la reapertura será considerado una violación del alto al fuego.

Donald Trump defendió la medida impuesta por su gobierno de bloquear los puertos iraníes y aseguró que este continuará “hasta que se firme un acuerdo de paz” y que Estados Unidos no se dejará chantajear por Irán, según lo informado por The Guardian.

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