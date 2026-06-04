“Se nota un aire nuevo”: Fiscalía destaca mejora en relación con Venezuela tras salida de figuras cercanas a Maduro

Desde la llegada de Delcy Rodríguez al liderazgo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, varios de los colaboradores más cercanos del exmandatario han perdido influencia o han sido removidos de sus cargos.

Entre ellos figura el exfiscal general venezolano Tarek William Saab, quien durante su gestión arremetió contra el Ministerio Público de Chile luego de que este entregara antecedentes sobre el secuestro y homicidio del teniente (r) Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

Ronald Ojeda Ampliar

“No veo un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula , más llena de vacíos legales e incongruencias que la que presuntamente hizo la Fiscalía General de Chile”, dijo Saab durante una rueda de prensa realizada en Caracas en marzo de 2025.

Cambio en la Fiscalía de Venezuela

Con la designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela, el escenario habría comenzado a cambiar. Así lo planteó el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, en diálogo con LUN.

“Nunca a nivel de fiscalías se ha cortado completamente el flujo de cooperación (...) A pesar de todo, nosotros nunca paramos. Evidentemente hay más incertidumbre, en algunos casos aumentaron las demoras, pero nunca paró del todo”, explicó Glasinovic al citado medio.

No obstante, sostuvo que “hubo un cambio” tras la salida de Saab y otras jefaturas venezolanas. “Después de un estancamiento de varios meses, que prácticamente no habían respuesta, se ha comenzado a retomar las respuestas, se nota como un aire nuevo”, afirmó.

“Ahora se está retomando”

En esa línea, el director de la UCIEX detalló que los principales intercambios con la Fiscalía venezolana están relacionados con la corroboración de identidades y antecedentes penales de ciudadanos venezolanos involucrados en delitos cometidos en Chile .

Getty Images | El exfiscal general de Venezuela Tarek William Saab / Anadolu Ampliar

“Salvo los últimos 4 o 5 meses, que estuvo casi nula la tasa de respuesta, normalmente antes de ese período estaban entregando información. No hay plazos, por lo que en algunos casos se demoraban muy poco, en otros casos meses, había que insistir, pero sí había respuestas”, indicó.