Desde Barcelona: Gabriel Boric advierte sobre avance autoritario y fragilidad de la democracia

En su primera intervención internacional tras dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric participó en el encuentro “En defensa de la Democracia”, realizado en Barcelona, donde se reunió con líderes progresistas convocados por Pedro Sánchez.

La cita congregó a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, en un contexto marcado por tensiones globales y cuestionamientos al orden internacional.

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Durante los primeros minutos de su intervención, Boric valoró la instancia como una señal de unidad en el progresismo, destacando que estos espacios permiten articular respuestas frente a desafíos comunes.

En esa línea, subrayó que el mundo atraviesa un momento decisivo, con crecientes niveles de incertidumbre política, social y económica.

Fue avanzada su exposición cuando el exmandatario profundizó en el diagnóstico global. “Estamos en un momento de inflexión”, advirtió, apuntando a que la desigualdad y la desinformación han debilitado la confianza ciudadana, fenómeno que, según sostuvo, está siendo aprovechado por proyectos autoritarios que ofrecen soluciones simplistas.

Boric también alertó sobre el deterioro del sistema internacional, señalando que la guerra y la vulneración de derechos humanos se han vuelto parte del escenario cotidiano. “La guerra se ha vuelto una palabra cotidiana, desgraciadamente. Hay una desafección hacia el derecho internacional, hacia el derecho humanitario, hacia algo tan básico como el respeto irrestricto a los derechos humanos", expresó.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la defensa de la democracia. “No es un estado natural, hay que cuidarla todos los días”, afirmó, enfatizando que su fragilidad obliga a los gobiernos a responder de manera concreta a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, el exmandatario llamó a reformar, pero no abandonar, los organismos internacionales, planteando incluso la posibilidad de que, por primera vez, una mujer lidere la Organización de las Naciones Unidas. Según dijo, ese tipo de acuerdos podrían marcar un nuevo rumbo en la gobernanza global.