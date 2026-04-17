Vuelve emblemático programa de la televisión chilena con reconocida conductora: “Fue una sorpresa...”

Este viernes se dio a conocer el esperado retorno de un querido rostro de televisión a la pantalla chica de nuestro país con un reconocido programa.

Canal 13 oficializó el retorno de Claudia Conserva a la señal televisiva luego de 24 años y haber brillado en programas como Maravillozoo y Video loco a principios de la primera década de los 2000.

La animadora hará su retorno a la que fue su casa televisiva desde 1995 a 2002 con uno de sus proyectos más reconocidos: MILF.

El programa se estrenará el próximo 4 de mayo con la compañía de Maly Jorquiera y Yasmín Vásquez y será transmitido los lunes a través del YouTube de Canal 13 y los viernes se transmitirá en horario prime en televisión.

En conversación con Publimetro, Claudia Conserva indicó que “siempre pensamos en volver con MILF en digital, pero fue una sorpresa que nos contemplaran para la TV abierta también”.

“Me encanta que así sea, ya que hay muchas viudas del programa que van a preferir verlo en televisión”, comentó.

“Ha pasado harta agua bajo el puente, al igual que a nuestras seguidoras, son ocho años en que nos volvemos a encontrar con la Yaz y la Maly y hay mucha novedad. El país cambió, el mundo cambió y nosotras también”, cerró