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VIDEO. “¿Por qué inventas? Pensé que éramos amigos“: actor Koke Santana revela llamado para encarar a farandulero por supuesta relación

“Está muy rara esta hue (sic)...”, manifestó el artista.

Nelson Quiroz

“¿Por qué inventas? Pensé que éramos amigos“: actor Koke Santana revela llamado para encarar a farandulero por supuesta relación

El actor chileno Koke Santa Ana salió al paso de la polémica generada por las declaraciones del panelista farandulero Javier Fernández, quien aseguró haber tenido un romance con él por varios meses.

A través de un audio, el intérprete desmintió tajantemente esa versión y entregó su propio relato de los hechos.

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Koke Santa Ana

Según explicó a Modo Cahuín, el vínculo entre ambos se limitó a encuentros puntuales ocurridos a fines de 2014, en contexto de celebraciones de Navidad y Año Nuevo, además de una posterior interacción en redes sociales.

“Jamás hemos tenido una relación (...) fue mala onda la cosa”, afirmó, descartando cualquier tipo de vínculo sentimental y asegurando que solo existió una relación cordial y esporádica.

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Santa Ana también reveló que, tras enterarse de las declaraciones, se comunicó directamente con Fernández para aclarar la situación. En ese intercambio, el actor aseguró que inicialmente el panelista negó haber dicho que eran pareja, pero que luego cambió su versión, lo que generó molestia.

“Me dijo que al día siguiente iba a decir que no nos conocíamos. Y después cambió la versión, dijo que no había pasado nada, como que la andaba atrás mío, que yo no la había pescado y yo le dije ¿pero por qué inventas cosas?“, relató.

El actor agregó que incluso participaron juntos en un podcast sobre salud mental, instancia en la que habló abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo, pero insistió en que no hubo nada más allá de eso.

“Está muy rara esta hueá (sic) yo pensaba que éramos amigos, pero obviamente, ya después de esta cuestión, caché que no éramos nada amigos. Ahora entiendo por qué siempre me miraba toda mi historia y nunca le ponía un corazoncito, estaba sapiando", cerró.

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