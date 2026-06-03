Gobierno respecto a joven herida en marcha Confech: “Nos parece adecuado que Carabineros rapidamente la haya asistido”

Tras el término de las manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago, las autoridades entregaron el balance oficial de la jornada. Según informó Germán Codina, delegado presidencial, la movilización congregó a un estimado de 4.500 asistentes y terminó con diversos altercados en la capital.

El saldo total de la jornada incluye 35 personas detenidas (entre ellas, tres acusadas explícitamente de portar bombas molotov), 3 civiles lesionados y 3 funcionarios de Carabineros con heridas de carácter leve.

Respecto a la joven que terminó con graves heridas en su rostro en medio de la manifestación, el funcionario gubernamental lamentó lo sucedido y confirmó que habrá una investigación para determinar las causas de los hechos.

“Probablemente fue una piedra lanzada por gente que estaba dentro de la manifestación la que puede haber dañado y herido a esta mujer. Obviamente hay que investigarlo y establecer las responsabilidades. Nos parece que en la confusión que hay, evidentemente se hace muy difícil, pero obviamente nos preocupa y nos parece adecuado que Carabineros rapidamente la haya asistido y trasladado hasta un recinto asistencial, para que se pudiera constatar su lesión”, señaló en conversación con T13.

La autoridad cuestionó además duramente las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien a través de plataformas digitales había catalogado la movilización como una instancia estrictamente pacífica.

“Me sorprendió ver al señor Aguilar en una locución a través de redes sociales, que señalaba que esta era una marcha totalmente pacífica, y se ve en el mismo registro pasar a dos personas detrás de él con bombas molotov en la mano”, acusó el delegado.

Pese a los incidentes detectados, la delegación hizo una clara distinción entre la mayoría de los asistentes que se manifestó de forma tranquila y las facciones que protagonizaron los desórdenes. En esa línea, se enfatizó que el Gobierno respeta el derecho a manifestarse, siempre que este se ejerza dentro del marco legal y el orden público.

Respaldo a Carabineros y polémica por el trazado

Respecto al comportamiento de las fuerzas de orden, Codina descartó que hubiese existido una acción policial injustificada contra la columna principal de la marcha.

“Aquellas personas que efectivamente marcharon de forma pacífica, incluso a pesar de no estar autorizadas para pasar frente a La Moneda (...) Carabineros en ningún momento (reprimió) a esas personas”, aseguró la autoridad.

Frente a las críticas de los dirigentes estudiantiles por el recorrido autorizado para la marcha, el delegado desmarcó a la institución de la responsabilidad, acusando “ausencia y nula respuesta” por parte de los coordinadores durante los días previos.

Según detalló, los organizadores no asistieron a la reunión clave convocada por la Delegación Presidencial el pasado viernes para definir el trazado y tampoco respondieron a los intentos de contacto posteriores.

“La crítica y la molestia con relación al trayecto aprobado es únicamente por la ausencia que ellos tuvieron (...). Si quieren podemos difundir los correos electrónicos, en los que incluso se mencionan siete llamados sucesivos a quien hizo el requerimiento de esta movilización”, cerró la autoridad.