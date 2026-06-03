Tras un doble empate: Senado posterga votación sobre levantamiento del secreto bancario en proyecto de inteligencia financiera

El Senado postergó este miércoles la definición sobre el levantamiento del secreto bancario en el proyecto que crea un subsistema de inteligencia financiera, luego de registrar dos empates consecutivos de 23 votos a favor y 23 en contra.

La norma busca facilitar el acceso a información bancaria en investigaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Sin embargo, al no existir urgencia del Ejecutivo, la votación deberá retomarse en una próxima sesión.

El empate también frenó el envío de la iniciativa a una Comisión Mixta, aunque el proyecto sí avanzó en otros aspectos relacionados con la estructura del futuro sistema de inteligencia financiera.

Lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

Durante el debate, senadores del Partido Comunista y del Frente Amplio emplazaron al Gobierno a respaldar una fórmula de consenso para incorporar la medida dentro de la agenda de seguridad.

La discusión tomó mayor relevancia tras la detención de un ejecutivo de Banco Santander acusado de colaborar con una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua, caso que volvió a instalar la necesidad de fortalecer las herramientas de persecución financiera.