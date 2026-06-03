;

Tras un doble empate: Senado posterga votación sobre levantamiento del secreto bancario en proyecto de inteligencia financiera

La falta de acuerdo impidió avanzar hacia una Comisión Mixta y mantuvo abierto el debate sobre herramientas contra el crimen organizado.

Martín Neut

Senado

Senado / Oscar Guerra

El Senado postergó este miércoles la definición sobre el levantamiento del secreto bancario en el proyecto que crea un subsistema de inteligencia financiera, luego de registrar dos empates consecutivos de 23 votos a favor y 23 en contra.

La norma busca facilitar el acceso a información bancaria en investigaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Sin embargo, al no existir urgencia del Ejecutivo, la votación deberá retomarse en una próxima sesión.

Revisa también:

ADN

El empate también frenó el envío de la iniciativa a una Comisión Mixta, aunque el proyecto sí avanzó en otros aspectos relacionados con la estructura del futuro sistema de inteligencia financiera.

Lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

Durante el debate, senadores del Partido Comunista y del Frente Amplio emplazaron al Gobierno a respaldar una fórmula de consenso para incorporar la medida dentro de la agenda de seguridad.

La discusión tomó mayor relevancia tras la detención de un ejecutivo de Banco Santander acusado de colaborar con una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua, caso que volvió a instalar la necesidad de fortalecer las herramientas de persecución financiera.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad