La controversia entre el municipio de Puente Alto y el Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que la delegada provincial codillerana, María Angélica Villadangos, confirmó que el alcalde Matías Toledo no fue considerado en una reunión clave con la ministra de Seguridad durante una reciente visita a la comuna.

En la grabación, difundida por portales locales, la autoridad reconoce que la situación fue “lamentable” y coincide con los cuestionamientos del jefe comunal respecto a la falta de coordinación institucional.

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El episodio se enmarca en una creciente tensión entre el alcalde y el Ejecutivo, que ya había quedado en evidencia días antes tras un duro cruce televisivo con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, exalcalde de Puente Alto.

En esa instancia, Toledo negó haber sido invitado a reuniones de seguridad, mientras el Gobierno insistía en que sí existieron convocatorias formales, e incluso un llamado.

Sin embargo, el jefe comunal descartó esto último indicando: “A Esto me refiero a la improvisación. Una cosa es que en un documento diga ‘avisarle al alcalde’ y exista una lista de copia que tiene que ser enviada, y otra cosa es que efectivamente nos llegue el documento”.

¿Qué dijo la delegada?

En esa línea, según el registro liberado este viernes, uno de los principales reclamos apunta a la ausencia de gestos básicos de coordinación cuando autoridades centrales visitan el territorio. “Lo mínimo que uno espera es que se consulte por las problemáticas de la comuna”, se escucha plantear a Toledo, en alusión a temas de seguridad que afectan a Puente Alto.

Ante esto, la delegada Villadangos señaló: “En ese punto coincido absolutamente con usted”. “Yo ya lo hice ver por escrito en un consejo provincial que yo di. Generalmente, mis contactos son hasta la seremía, y con ella yo me encargo de de llegar al al ministro", detalló.

“Espero que esto no vuelva a suceder, porque lo encontré lamentable, por respeto al dueño de casa”, sumó.