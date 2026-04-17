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Gobierno confirma salida de Seremi de las Culturas de Aysén a solo 19 días de haber asumido

Ángela Valdebenito se convirtió en la primera baja del gabinete regional. El Gobierno confirmó su salida y ya trabaja en una nueva terna para reemplazarla

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Gobierno confirma salida de Seremi de las Culturas de Aysén a solo 19 días de haber asumido

La Región de Aysén registró este viernes su primera baja en el gabinete regional del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La ahora exseremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ángela Valdebenito, dejó el cargo apenas 19 días después de haber asumido, en una salida que vuelve a poner presión sobre el proceso de instalación de autoridades regionales en el arranque de la actual administración.

Valdebenito había sido anunciada oficialmente el 30 de marzo de 2026 por el Ministerio de las Culturas, en el listado de nuevos secretarios regionales ministeriales del país.

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En su presentación pública se destacó que era ingeniera en ejecución en administración de empresas y que hasta entonces se desempeñaba como concejala de Chile Chico.

El Gobierno habla de motivos personales y ya prepara una nueva terna

La salida fue confirmada por la seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar, quien aseguró que “en nuestra región de Aysén es la única autoridad que ha renunciado, y en este caso es por razones personales”.

La vocera agregó que “en este minuto nos encontramos avocados a la confección de una nueva terna por parte de la delegación regional para tener prontamente una nueva seremi y así continuar con el trabajo sectorial”, junto con señalar que “le damos las gracias a la seremi y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

Pese a esa explicación oficial, en la zona también circularon versiones sobre una eventual revisión de antecedentes que habría detectado un desajuste entre su experiencia profesional y los requisitos exigidos para el cargo. Hasta ahora, sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ejecutivo, que mantiene la tesis de la renuncia por motivos personales.

La dimisión de Valdebenito, además, no aparece en un vacío político. En los últimos días ya se habían reportado otras salidas o renuncias de autoridades regionales designadas por el Gobierno, una señal que ha instalado dudas sobre los filtros aplicados en la conformación de equipos territoriales.

Con este nuevo movimiento, Aysén queda a la espera de una nueva definición en una cartera trascendental para la descentralización cultural.

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