Presidente Kast nombra a Carlos Maldonado como nuevo consejero de BancoEstado

El Presidente José Antonio Kast designó a Carlos Maldonado Curti como nuevo integrante del Consejo Directivo de BancoEstado para el período 2026-2030.

La entidad informó que el abogado asumió formalmente sus funciones el jueves 16 de abril, incorporándose a una mesa encabezada por Mario Farren como presidente, Paulina Yazigi como vicepresidenta y Edith Signé como directora laboral y representante de los trabajadores.

El nombramiento llamó la atención por el perfil político de Maldonado, quien fue ministro de Justicia y subsecretario General de Gobierno durante la administración de Michelle Bachelet, además de participar en la implementación de la Reforma Procesal Penal en el gobierno de Ricardo Lagos.

BancoEstado destacó justamente esa trayectoria pública y también sus asesorías nacionales e internacionales en materias de política pública.

BancoEstado reordena su consejo y Maldonado agradece la nominación

Junto con anunciar la llegada del nuevo consejero, BancoEstado comunicó que aceptó la renuncia de Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora, agradeciendo su desempeño y compromiso en la institución. De esa forma, la incorporación de Maldonado se da en medio de una reconfiguración relevante del órgano directivo del banco estatal.

Tras conocerse la noticia, Maldonado reaccionó públicamente en su cuenta de X. Allí escribió “Un honor volver al sector público luego de 16 años. Y a BancoEstado, ejemplo de institución pública”.

“Especial honor integrarme, en sentido amplio, al equipo de Gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuya confianza agradezco y me esforzaré por retribuir cada día, x el bien de Chile”, cerró.