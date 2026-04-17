Gobierno designa nuevo seremi de Seguridad en La Araucanía tras primer ataque incendiario en la era Kast

En una jornada marcada por la violencia en el sur del país, el Gobierno presentó este viernes al nuevo seremi de Seguridad Pública de La Araucanía.

Se trata del abogado Luis Calderón, quien fue oficializado por el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, en medio de un escenario tensionado por el primer ataque incendiario registrado bajo la actual administración en la zona.

La designación se produjo horas después de un violento hecho en Collipulli, donde encapuchados armados interceptaron a dos personas en la ruta R-49, las obligaron a bajar de una camioneta y luego incendiaron el vehículo.

Luis Calderón asume en un momento de alta presión por seguridad

Según se informó, Calderón cuenta con experiencia en el sector público y privado, y entre 2020 y 2022 se desempeñó como coordinador de la Unidad de Macrozona Sur. En ese período trabajó en la articulación entre Gobierno, policías, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, un antecedente que el Ejecutivo destacó como central para su nuevo rol.

Tras la reunión, Francisco Ljubetic valoró la llegada del abogado y sostuvo que “le deseamos todo el éxito en su gestión, asume un rol fundamental para La Araucanía y clave para el gobierno, donde trabajaremos coordinadamente a favor de la seguridad como uno de los ejes principales del gobierno del presidente José Antonio Kast”.