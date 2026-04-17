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Boric reaparece en escenario internacional: moderará cumbre “En Defensa de la Democracia” en Barcelona tras dejar La Moneda

El exmandatario participará este 18 de abril en la Cuarta Reunión de Alto Nivel en España, donde liderará el debate sobre instituciones, desinformación y extremismo junto a líderes internacionales.

Cristóbal Álvarez

Boric reaparece en escenario internacional: moderará cumbre “En Defensa de la Democracia” en Barcelona tras dejar La Moneda

Durante este sábado 18 de abril, el expresidente Gabriel Boric participará en el encuentro internacional “En Defensa de la Democracia”, que se realizará en Barcelona, España, marcando así su primera actividad en el exterior tras dejar La Moneda.

La instancia corresponde a la Cuarta Reunión de Alto Nivel, que se desarrollará desde las 10:00 horas en Fira Barcelona, y reunirá a líderes internacionales, además de jefes de Estado y de Gobierno, en un espacio orientado a abordar desafíos globales en materia democrática.

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El evento será moderado por el propio exmandatario y se estructurará en torno a tres ejes principales: el fortalecimiento de las instituciones y el multilateralismo, el impacto de la desinformación y las tecnologías digitales, y el avance del extremismo junto con las brechas de desigualdad.

Cabe recordar que esta iniciativa tuvo su primera edición en 2024 como una respuesta internacional frente al aumento de la polarización y la circulación de desinformación a nivel global.

En esa línea, una de sus instancias preparatorias —denominada “Democracia Siempre”— se realizó en Santiago en julio de 2025, con la participación de diversas autoridades y actores internacionales.

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