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Irán dice que paso por estrecho de Ormuz para buques comerciales está “completamente abierto”

El canciller iraní detalló la medida, que hizo bajar el precio del petróleo.

Gabriel Esteffan

Estrecho de Ormuz, Irán

Estrecho de Ormuz, Irán / Kaveh Kazemi

Este viernes, el gobierno de Irán anunció que el estratégico estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EE.UU.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

El paso de los buques por el estrecho se realizará por la ruta coordinada, tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, añadió Araghchi en X. El precio del petróleo cayó drásticamente tras el anuncio.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la apertura con un breve posteo en su red Truth Social: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, indicó.

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