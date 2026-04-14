Comienza la lucha final por el título de la NBA: Así se jugarán los Play-In para completar el cuadro de playoffs

La temporada regular de la NBA 2025-26 ya llegó a su fin y los diferentes equipos de la liga ya comienzan a pensar en la lucha directa por el título.

Con las posiciones ya definidas, la postemporada comenzará con toda la emoción de los Play-In este martes 14 y se extenderán hasta el viernes 17 de abril.

Hay que recordar que esta instancia se trata del último proceso de clasificación a los playoffs, entregando dos cupos por Conferencia (cuatro en total) en el cuadro final.

Formato

Considerando que los playoffs lo disputan 16 equipos (ocho por Conferencia), y solo clasifican ocho por lado, esta ronda exprés define el 7º y 8º puesto.

Para eso, se consideran los 10 puestos de cada tabla, con entrada directa a playoffs desde el 1º al 6º lugar, mientras que desde el 7º al 10º deben luchar por los últimos boletos.

De acuerdo al formato oficial establecido hace ya algunos años por la National Basketball Association, el ganador del cruce entre el 7º y 8º avanza directo como séptimo sembrado.

En tanto, el perdedor de aquel duelo se medirá con el ganador del choque entre el 9º y 10º, y el ganador de este segundo partido accederá a la fase decisiva con el cupo de octavo.

A continuación revisa cómo queda el calendario y las llaves para esta temporada:

Torneo Play-In 2026

Martes, 14 de abril :

Miami Heat (10º) vs Charlotte Hornets (9º) | Conferencia Este.

Portland Trail Blazers (8º) vs Phoenix Suns (7º) | Conferencia Oeste.

Miércoles, 15 de abril :

Orlando Magic (8º) vs Philadelphia 76ers (7º) | Conferencia Este.

Golden State Warriors (10º) vs Los Ángeles Clippers (9º) | Conferencia Oeste.

Viernes, 17 de abril :

Perdedor del 7º vs 8º contra el ganador del 9º vs 10º | Ambas conferencias.

Cuadro de Playoffs: Cruces definidos

Mientras los equipos en el Play-In luchan por el último cupo, los mejores clasificados ya conocen a sus rivales para la primera ronda que iniciará el fin de semana.

A continuación revisa los clasificados por cada conferencia:

Este

Pistons Celtics Knicks Cavaliers Raptors Hawks

Oeste

Thunder Spurs Nuggets Lakers Rockets Timberwolves

En cuanto a los cruces, se miden: 1º vs 8º; 4º vs 5º; 3º vs 6º; 2º vs 7º, entrando al ya conocido formato de al mejor de site partidos.