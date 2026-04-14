;

Comienza la lucha final por el título de la NBA: Así se jugarán los Play-In para completar el cuadro de playoffs

Este martes 14 de abril comenzará la disputa por los últimos cupos para la instancia decisiva.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

La temporada regular de la NBA 2025-26 ya llegó a su fin y los diferentes equipos de la liga ya comienzan a pensar en la lucha directa por el título.

Con las posiciones ya definidas, la postemporada comenzará con toda la emoción de los Play-In este martes 14 y se extenderán hasta el viernes 17 de abril.

Hay que recordar que esta instancia se trata del último proceso de clasificación a los playoffs, entregando dos cupos por Conferencia (cuatro en total) en el cuadro final.

Revisa también:

ADN

Formato

Considerando que los playoffs lo disputan 16 equipos (ocho por Conferencia), y solo clasifican ocho por lado, esta ronda exprés define el 7º y 8º puesto.

Para eso, se consideran los 10 puestos de cada tabla, con entrada directa a playoffs desde el 1º al 6º lugar, mientras que desde el 7º al 10º deben luchar por los últimos boletos.

De acuerdo al formato oficial establecido hace ya algunos años por la National Basketball Association, el ganador del cruce entre el 7º y 8º avanza directo como séptimo sembrado.

En tanto, el perdedor de aquel duelo se medirá con el ganador del choque entre el 9º y 10º, y el ganador de este segundo partido accederá a la fase decisiva con el cupo de octavo.

A continuación revisa cómo queda el calendario y las llaves para esta temporada:

Torneo Play-In 2026

Martes, 14 de abril:

  • Miami Heat (10º) vs Charlotte Hornets (9º) | Conferencia Este.
  • Portland Trail Blazers (8º) vs Phoenix Suns (7º) | Conferencia Oeste.

Miércoles, 15 de abril:

  • Orlando Magic (8º) vs Philadelphia 76ers (7º) | Conferencia Este.
  • Golden State Warriors (10º) vs Los Ángeles Clippers (9º) | Conferencia Oeste.

Viernes, 17 de abril:

  • Perdedor del 7º vs 8º contra el ganador del 9º vs 10º | Ambas conferencias.

Cuadro de Playoffs: Cruces definidos

Mientras los equipos en el Play-In luchan por el último cupo, los mejores clasificados ya conocen a sus rivales para la primera ronda que iniciará el fin de semana.

A continuación revisa los clasificados por cada conferencia:

Este

  1. Pistons
  2. Celtics
  3. Knicks
  4. Cavaliers
  5. Raptors
  6. Hawks

Oeste

  1. Thunder
  2. Spurs
  3. Nuggets
  4. Lakers
  5. Rockets
  6. Timberwolves

En cuanto a los cruces, se miden: 1º vs 8º; 4º vs 5º; 3º vs 6º; 2º vs 7º, entrando al ya conocido formato de al mejor de site partidos.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad