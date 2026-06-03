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Ministro Undurraga acusa “encerrona” tras incidentes en función de La Pérgola de las Flores y apunta a Amparo Noguera

El titular de las Culturas aseguró que la función incluyó mensajes políticos, pancartas y referencias al Presidente Kast. Además, cuestionó la presencia de la exministra Carolina Arredondo.

Nelson Quiroz

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, aseguró que los abucheos e insultos que recibió durante una función de La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural CEINA fueron parte de una “encerrona” organizada, acusando falta de transparencia por parte de los responsables de la actividad.

Sus declaraciones se producen luego de la polémica generada por los incidentes registrados durante el Día de los Patrimonios, cuando asistió junto a la ministra de Energía, Ximena Rincón.

En conversación con Radio Universo, Undurraga afirmó que las manifestaciones ocurridas fuera del recinto fueron legítimas y pacíficas, pero sostuvo que la situación cambió al interior del teatro.

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Lo que vivimos adentro fue una encerrona”, señaló, acusando que durante la presentación se incorporaron referencias políticas, frases asociadas al Presidente José Antonio Kast y pancartas contra los recortes en cultura, elementos que, a su juicio, no tenían relación con la obra.

“¿Por qué tiene que ir oculta?"

El secretario de Estado también apuntó directamente a la actriz Amparo Noguera, vinculada a la producción del montaje basado en una versión realizada por su padre, Tito Noguera.

Según relató, desde la organización se informó a su equipo que se sentaría junto a una sobrina de la actriz, sin mencionar que se trataba de la exministra de las Culturas, Carolina Arredondo. “¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué decir que era una sobrina y no la exministra?”, cuestionó.

Undurraga sostuvo que esperaba un ambiente de respeto hacia quienes asistieron a disfrutar de la obra y recalcó que las diferencias políticas son legítimas cuando se producen de manera abierta. “Las confrontaciones políticas son válidas cuando son de frente y mirándose a los ojos”, afirmó.

Las declaraciones surgen días después de que el Presidente Kast condenara públicamente los insultos contra autoridades en actividades culturales, asegurando que situaciones de este tipo no deberían repetirse.

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