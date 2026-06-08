Corte de luz en Santiago este martes 9 de junio: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz programados afectarán este martes 9 de junio a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en ocho comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la compañía mediante su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no comprometerán necesariamente a toda la comuna.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar con anticipación si una dirección específica se encuentra dentro del polígono intervenido.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 9 de junio

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Renca, Las Condes, La Reina, Santiago, Maipú, Estación Central, San Miguel y La Florida.

Renca: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.

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La Reina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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La Reina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

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Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.