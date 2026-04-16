Fue un éxito en los años 70 y ahora regresa con un remake: Netflix anuncia una nueva serie dando un golpe de nostalgia

A lo largo de la historia hemos conocido varias series que han logrado dejar una huella imborrable en la memoria colectiva y quedar grabadas en la historia de la cultura popular.

Sin lugar a dudas, las décadas de los 70 y 80 marcaron un hito en la televisión, motivando diversos proyectos en base a verdaderos clásicos, ya sea como continuación directa o a modo de remake.

Y es precisamente esta última motivación la que trae de regreso a un ícono de la pantalla chica: La Pequeña Casa en la Pradera.

Emitida originalmente entre 1974 y 1983, con 204 capítulos divididos en 9 temporadas, el título se mantuvo por décadas como una apuesta segura.

Hoy, a más de 40 años de su final, la familia Ingalls regresará con una nueva versión de la mano de Netflix, llamando la atención del público, especialmente de los más nostálgicos.

La nueva producción busca captar de la mejor manera posible la esencia de la obra de Laura Ingalls Wilder y la magia de las historias provenientes de la frontera estadounidense.

La propuesta de la compañía es tan sólida que, antes de que el público pueda ver el primer episodio, ya se ha garantizado la continuidad con una segunda entrega.

Aunque hubo un intento previo de revivir la franquicia en 2005, la versión actual liderada por 'La Gran N’ se posiciona como una superproducción que llega en un momento de auge para los dramas de época.

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Detrás de este ambicioso remake se encuentra la showrunner Rebecca Sonnenshine, quien mantiene un vínculo personal con la historia desde su niñez.

“Me enamoré de los libros de Wilder cuando tenía 5 años”, confesó, subrayando que liderar esta adaptación representa la realización de un anhelo personal de larga data.

Desde la plataforma han descrito esta producción como una épica de supervivencia que explora los cimientos de la identidad norteamericana.

Además, Sonnenshine hace hincapié en que como equipo se encuentran ansiosos “por compartir esta nueva adaptación de los libros de La Pequeña Casa en la Pradera“, adelantando que la base será la novela por sobre la serie original.

En palabras de los responsables del servicio de streaming, esta entrega busca ir más allá de la nostalgia: “Esta nueva adaptación ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes forjaron la frontera”.

El estreno de La casa de la pradera está agendado para el próximo 9 de julio de este 2026, sumándose directamente al catálogo del servicio de streaming.