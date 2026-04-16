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“No confíen en promesas vacías de multimillonarios”: Mark Ruffalo va con todo contra dos gigantes de Hollywood

El actor cuestionó a las cúpulas ejecutivas detrás de la gigantesca operación y el posible impacto en la industria cinematográfica.

José Campillay

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La inminente compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance sigue dando mucho de qué hablar y actualmente mantiene un tenso escenario en la industria.

En medio de una serie de manifestaciones en rechazo a la millonaria operación, Mark Ruffalo alzó su voz en una videoconferencia ante el Subcomité Judicial del Senado sobre Antimonopolio, Política de Competencia y Derechos del Consumidor.

El actor, que lidera un movimiento de más de 3.000 firmantes de la industria, no escatimó en calificativos para describir lo que considera un eventual desastre para la cultura y el empleo en Los Ángeles.

Durante la sesión, presidida por el senador Cory Booker y marcada por la ausencia de legisladores republicanos, el intérprete cuestionó directamente las proyecciones de David Ellison, CEO de Paramount, quien ha prometido que la nueva entidad producirá 30 películas anuales.

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No confíen en las promesas vacías de multimillonarios impulsados por la codicia y una ideología corrosiva. No crean que esta nueva empresa de alguna manera hará más películas con menos dinero y con muchísima más deuda”, comentó.

Ruffalo hizo énfasis en que la salud y crecimiento sostenido de Hollywood depende de la pluralidad y no de la concentración de poder.

“Confíen en la competencia”, instó a los senadores, señalando que el control de un puñado de manos sobre los medios es una amenaza directa para una población informada y para la propia democracia.

Cifras que alarman al gremio

El impacto laboral fue uno de los ejes centrales de la audiencia. Mark recordó que la fusión previa entre Paramount y Skydance en agosto de 2025 ya resultó en el despido de 2.000 trabajadores.

Ahora, con una operación valorada en $111.000 millones de dólares, el temor es que decenas de miles de profesionales pierdan sus puestos mientras los nuevos dueños buscan maximizar beneficios bajo una estructura de deuda masiva.

El descontento también considera a las cúpulas ejecutivas. En esta línea, el actor detrás de Hulk (UCM) calificó como “obscena” la compensación de al menos $550 millones de dólares que recibiría David Zaslav, CEO de WBD, tras el cierre del pacto.

Criticó el hecho de que se premie con tal suma a quien, según sus palabras, llevó a Warner a una situación de deuda tal que se vio obligada a la venta.

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Riesgo para la independencia informativa

La preocupación no se limita únicamente a la industria del cine, ya que esta acción de compra pondrá bajo el mismo techo a CBS News y CNN.

Frente a esto, los críticos temen una pérdida de independencia editorial. Esta inquietud se vio alimentada por declaraciones recientes del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien celebró el cambio de mando en la cadena de noticias, sugiriendo una posible alineación con la administración de Donald Trump.

Desde el ámbito sindical, Michael Isaac, del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA East), advirtió que la reducción de compradores de contenido otorgará a la nueva megaempresa un apalancamiento desmedido para reducir salarios y controlar la producción.

Fututo en los tribunales

Aunque el acuerdo fue alcanzado después de que Netflix se retirara de la puja, la operación aún debe superar el escrutinio de los reguladores y la aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery.

El senador Chuck Schumer fue tajante al respecto: “Si te frustran las altas tarifas de los servicios de streaming, esta fusión es una pesadilla”.

Por ahora, fiscales generales estatales ya revisan el caso con la posibilidad de llevar la batalla a los tribunales para bloquear lo que muchos en Hollywood ya llaman el fin de una era de diversidad creativa.

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