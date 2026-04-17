Tras su día de furia: filtran registros de Kaminski junto a su nuevo romance durante una fiesta

El pasado jueves 16 de abril, Adriana Barrientos celebró su cumpleaños con una fiesta en la que diversos rostros de la farándula nacional fueron a celebrar junto a ella.

Entre ellos se encontraban Diego Pánico y Francisco Kaminski. Este último se presentó en la fiesta luego de tener un día de furia en tribunales.

Diego subió en su cuenta de Instagram una serie de historias donde se ve a Kaminski bailando y coqueteando con una mujer mientras celebraban a Adriana Barrientos.

Con el paso de las horas, el ex participante de Fiebre de Baile tuvo que borrar las historias y dio su justificación con una fotografía.

“Quedó la fox… en una historia mía no sé si se dieron cuenta.Se me exige no grabar, yo grabé con más ganas. Graben porque mañana borro todo. En un rato borro todo, juro que yo nunca lo vi, pero yo me estaba grabando yo, observen bien del principio”, indicó.

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Adriana Barrientos sale en defensa de Francisco Kaminski

Adriana Barrientos le escribió a Diego Pánico a través de un mensaje privado de Instagram.

La “leona” criticó duramente al ex Fiebre de Baile por haber subido dichas historias y exponer a Kaminski.

“Diego sé que tienes miles de excusas, pero querido, lo que pasa en un cumple se queda en el cumple… eso no se hace por amistad hacia la cumpleañera“, comenzó Barrientos.

“Si hubiese sido un evento es distinto… por algo invitan a ‘cierta gente’, no a todos… es traicionar la confianza”, cerró.