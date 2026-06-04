Se llama igual que un histórico de La Roja, rechazó a España y jugará el Mundial por otra selección: el caso que divide a Europa

Bélgica fue una de las primeras selecciones en anunciar su convocatoria para el Mundial 2026. Si bien en la nómina destacan algunas de sus figuras históricas, como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, también aparece otro nombre que ha llamado la atención: Matías Fernández-Pardo.

El delantero de 21 años, que lleva el mismo nombre que el histórico volante de la selección chilena, nació en la capital belga Bruselas y posee la ciudadanía italiana (por su madre) y la española (por su padre).

Sin embargo, en una elección que no ha pasado desapercibida, el futbolista que milita en el Lille de Francia eligió representar a los “Diablos Rojos” luego de rechazar en cuatro oportunidades la posibilidad de formar parte de la Sub 21 de España.

“Mi corazón siempre está con España. Es donde quiero jugar, sin duda”, dijo en una ocasión a MARCA. No obstante, ha decidido decantarse por su país de nacimiento, en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional en el Genk.

Su decisión contó con el respaldo de sus compañeros de club Thomas Meunier y Nathan Ngoy, además del entrenador de la selección adulta de Bélgica, Rudi García, y de Vincent Mannaert, director deportivo del combinado nacional.

“Las conversaciones positivas y sinceras fueron decisivas para mi decisión de elegir“, detalló el joven atacante, quien hace algunas semanas recibió la autorización de la FIFA para hacer su debut absoluto con la camiseta de Bélgica.

Su convocatoria al Mundial 2026 llega tras gran temporada con el Lille, en la que registró ocho goles y siete asistencias en 40 partidos en todas las competiciones. Con 1,88 metros de estatura, puede jugar por ambas bandas o como delantero centro.

Cabe recordar que Bélgica integrará el Grupo G junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Su debut será el próximo 15 de junio ante Egipto en Seattle y posteriormente enfrentará a Irán y Nueva Zelanda en busca de su clasificación a la fase eliminatoria.