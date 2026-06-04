Asociación de Casinos cuestionan cobro de IVA a apuestas online: “Es confusa la señal del Gobierno”

La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de obligar a plataformas extranjeras de apuestas online a pagar IVA por sus operaciones en Chile abrió un nuevo flanco en la discusión regulatoria del sector.

A través de la resolución N°69, emitida el martes 2 de junio de 2026, el organismo fiscalizador estableció un mecanismo obligatorio para que casas de apuestas, casinos virtuales, juegos de azar y actividades conexas sin domicilio ni residencia en el país tributen por las transacciones realizadas con usuarios chilenos.

Sobre esto se refirió la presidenta de la Asociación de Casinos de Chile, Cecilia Valdés, quien en conversación con Radio13c cuestionó la señal entregada por el SII, especialmente porque gran parte de estas plataformas operan fuera del marco legal sectorial.

“Es bien complejo y bien confusa la señal que se está dando, porque el Servicio de Impuestos Internos saca una resolución que permite que las plataformas de apuesta, que son ilegales, que la Corte Suprema las ha dicho ya en 2 ocasiones que son ilegales, que puedan pagar IVA por sus servicios”, señaló.

Valdés además apuntó al Gobierno, indicando que el problema no se limita al pago de impuestos, sino a la falta de una regulación integral. “Son plataformas que operan desde el extranjero. Entonces, es bien confusa la señal del Gobierno en cuanto a que hay un proyecto que lleva 4 años en el congreso, que se está regulando, precisamente porque esto no es solamente cobrar impuesto, esto tiene bastantes externalidades que hay que legislar sobre eso”, afirmó.

La resolución del SII apunta a robustecer la equidad tributaria en el mercado digital, evitando que operadores extranjeros queden fuera del pago de IVA pese a prestar servicios a consumidores en Chile.

Además, el organismo estableció que estas plataformas deberán registrarse en sus sistemas y pagar el impuesto correspondiente. La norma también contempla cobros retroactivos por hasta 36 periodos tributarios, mediante el Formulario 129 de IVA Digital.

Para la representante de los casinos, la medida implica un riesgo regulatorio. “Finalmente, el Gobierno está validando que existan estas operaciones desde el extranjero al meterlos dentro del sistema con este cobro de impuestos, pero no está regulando lo más importante, que es el control que se tiene que tener sobre esta actividad”, advirtió.