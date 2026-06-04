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Hallazgo de un cráneo humano a un costado de colegio moviliza a la PDI en Concepción

La Brigada de Homicidios inició las pericias en el sector de Lomas San Sebastián tras confirmarse el descubrimiento de las osamentas en una caja durante la mañana.

Mario Vergara

Nicolás Medina

Hallazgo de un cráneo humano a un costado de colegio moviliza a la PDI en Concepción

Hallazgo de un cráneo humano a un costado de colegio moviliza a la PDI en Concepción

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Un confuso e impactante hallazgo movilizó de urgencia a las policías en la capital de la Región del Biobío. Durante la mañana de esta jornada, se confirmó el hallazgo de una caja que contenía osamentas humanas a un costado del colegio Almondey, ubicado en el sector de Lomas San Sebastián, en la comuna de Concepción. El operativo policial en las inmediaciones del recinto educacional causó inmediata conmoción en el barrio, provocando incluso la llegada de los propios apoderados del plantel, quienes buscaban enterarse de la gravedad de la situación.

El macabro descubrimiento se gestó mientras un empleado de una empresa de aseo y ornato del sector realizaba sus funciones habituales de mantención, instante en que divisó la caja junto a un punto de reciclaje vecinal y dio aviso inmediato a las autoridades locales. Tras la instrucción del Ministerio Público, el sitio del suceso quedó bajo el resguardo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

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Las pericias de la PDI: Cráneo masculino con marcas de estudio

El jefe de la BH local, el subprefecto Miguel Carrillo Figueroa, se constituyó en el sector junto a un equipo de oficiales y peritos especializados para liderar las primeras diligencias y el levantamiento de la pieza ósea.

“Pudimos establecer que efectivamente se encontró el cráneo de un ser humano de sexo masculino (junto a su mandíbula). En este minuto se está tratando de establecer cómo fue que llegó esta osamenta a este punto y también si es que hay intervención o no de terceras personas”, detalló el jefe policial respecto al estado de la causa.

Al ser consultado sobre las dimensiones y las características del cráneo —puesto que el trabajador que lo descubrió apuntó que era de un tamaño bastante pequeño—, el subprefecto Carrillo reveló la principal hipótesis que maneja la policía civil. Los análisis preliminares arrojaron que la pieza posee alteraciones particulares en su estructura, específicamente algunas líneas trazadas en la superficie ósea que son típicas de los elementos que se utilizan en el ámbito académico y de la salud para la formación científica. Si bien la PDI mantiene bajo estricta reserva esta línea investigativa, aclararon que de comprobarse dicho origen, la práctica de poseer o abandonar estos artículos de estudio sigue siendo completamente ilegal ante el marco normativo nacional.

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Cámaras de vigilancia y exámenes en el SML

Respecto a la existencia de eventuales delitos violentos ligados a este hecho, el jefe de la Brigada de Homicidios informó que, en una primera revisión externa, el cráneo no evidencia lesiones ni heridas que sean directamente atribuibles a la acción de terceras personas. Con el fin de despejar de forma científica cualquier duda y establecer de manera fehaciente la causa real de muerte, la osamenta será remitida de forma inmediata a las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción.

Serán los análisis forenses del SML los que ayuden a determinar la data de muerte exacta —la cual se presume de larga data si se ratifica su uso académico—, el sexo biológico y la edad aproximada que tenía la persona al momento de fallecer, elementos que la policía catalogó como relativos y dependientes de múltiples factores biológicos. En paralelo, los oficiales de la PDI centran sus esfuerzos en el levantamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector de Lomas San Sebastián, peritaje clave para realizar una reconstrucción cronológica y determinar con exactitud el día, la hora y la identidad del sujeto que dejó abandonada la caja en la vía pública.

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