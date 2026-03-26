Menos pantallas y más juego: expertos resaltan el impacto del trabajo manual en niños

En los últimos años, el uso de pantallas en la infancia ha aumentado de forma sostenida, con tablets y smartphones presentes desde edades cada vez más tempranas. Sin embargo, diversos estudios advierten que una exposición excesiva puede afectar el desarrollo, especialmente entre los 3 y 9 años.

Una revisión de JAMA Pediatrics, que analizó 153 estudios durante más de dos décadas, concluyó que un mayor uso de medios digitales se asocia a más síntomas depresivos, problemas de conducta y menor rendimiento académico.

En paralelo, el bienestar emocional de los escolares preocupa en Chile: más del 60% presenta síntomas de ansiedad o depresión. A esto se suman brechas como el rezago en alfabetización, con miles de menores que aún no saben leer ni escribir.

Especialistas señalan que el aprendizaje temprano ocurre a través del movimiento y la exploración. Por ello, el juego manual —como modelar o crear figuras con materiales como masas moldeables tipo Play-Doh— es clave para desarrollar motricidad fina, creatividad y concentración, además de favorecer la regulación emocional.

“Las masas moldeables permiten trabajar habilidades motoras y emocionales de forma lúdica, ayudando a mantener la atención sin generar frustración”, explica la terapeuta ocupacional Daniela Vergara.

Aunque la tecnología es parte del día a día, expertos coinciden en que fomentar el juego creativo desde la infancia puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo.