;

Menos pantallas y más juego: expertos resaltan el impacto del trabajo manual en niños

Especialistas advierten sobre el impacto del exceso de pantallas en la primera infancia y destacan el valor del juego manual y sensorial para fortalecer habilidades cognitivas.

Nicolás Lara Córdova

Menos pantallas y más juego: expertos resaltan el impacto del trabajo manual en niños

En los últimos años, el uso de pantallas en la infancia ha aumentado de forma sostenida, con tablets y smartphones presentes desde edades cada vez más tempranas. Sin embargo, diversos estudios advierten que una exposición excesiva puede afectar el desarrollo, especialmente entre los 3 y 9 años.

Una revisión de JAMA Pediatrics, que analizó 153 estudios durante más de dos décadas, concluyó que un mayor uso de medios digitales se asocia a más síntomas depresivos, problemas de conducta y menor rendimiento académico.

Revisa también:

ADN

En paralelo, el bienestar emocional de los escolares preocupa en Chile: más del 60% presenta síntomas de ansiedad o depresión. A esto se suman brechas como el rezago en alfabetización, con miles de menores que aún no saben leer ni escribir.

Especialistas señalan que el aprendizaje temprano ocurre a través del movimiento y la exploración. Por ello, el juego manual —como modelar o crear figuras con materiales como masas moldeables tipo Play-Doh— es clave para desarrollar motricidad fina, creatividad y concentración, además de favorecer la regulación emocional.

“Las masas moldeables permiten trabajar habilidades motoras y emocionales de forma lúdica, ayudando a mantener la atención sin generar frustración”, explica la terapeuta ocupacional Daniela Vergara.

Aunque la tecnología es parte del día a día, expertos coinciden en que fomentar el juego creativo desde la infancia puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad