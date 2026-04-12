“Le dije de todo”: Hermano de Marité Matus contó cómo fue su encontrón con Camilo Huerta en un restaurante

Durante las últimas horas salió a la luz un nuevo episodio en la historia entre Camilo Huerta y Marité Matus, esta vez con su hermano, Felipe Matus, como protagonista.

Lo que comenzó como un almuerzo de negocios habitual en la Avenida Ossa se transformó en un tenso episodio que hoy resuena en la farándula nacional.

Felipe Matus protagonizó un fugaz pero directo y tenso encuentro con Camilo en un restaurante capitalino. Según se detalló, fue el propio ex chico Yingo quien se levantó de su mesa para confrontar a su ex cuñado.

De acuerdo al relato de Matus, la interacción fue breve pero cargada de cuentas pendientes, durando apenas 45 segundos.

“De repente él se paró y caminó entre medio de las mesas. Se acercó y me dijo: “Sabía que algún día nos íbamos a encontrar””, relató.

Ante la mirada atónita de los comensales, contó que no se quedó en silencio y cuestionó la tranquilidad del ex de su hermana tras el quiebre familiar.

“Fueron como 45 segundos. Le dije de todo. Primero, que cómo dormía tranquilo en las noches. Que cuándo le iba a devolver a mi hermana lo que le debe. Que era un sinvergüenza”, contó.

Hay que recordar que el encuentro se produce en un contexto judicial complejo. Hay que recordar que actualmente Marité Matus y Camilo Huerta mantienen disputas legales abiertas.

Se trata de una querella por injurias presentada por el personal trainer y una demanda por divorcio culposo interpuesta por la empresaria hace apenas un mes.

Una sensación de alivio

Las palabras del creador digital se centraron principalmente en cuestionar la ética y las deudas emocionales que se evidenciaron posterior a la separación.

Aseguró que, tras el cruce de palabras, sintió una especie de desahogo: “Este encuentro me dejó con una sensación como de alivio, porque pude decirle las cosas a la cara”.

La separación de Marité Matus y Camilo Huerta, ocurrida hace casi un año, ha dejado de ser un asunto privado para instalarse en los tribunales y el mundo del espectáculo criollo.

Este reciente episodio en el restaurante no solo evidencia que las heridas siguen abiertas, sino que la relación entre el círculo íntimo de los Matus y Huerta ha llegado a un punto de no retorno, donde el silencio ya no es una opción.