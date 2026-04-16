Violento asalto en Concepción: sujetos armados atacaron y asaltaron a pacientes de centro de salud

Un hecho de violencia se vivió durante la madrugada de este jueves en una clínica de Concepción. Un grupo de al menos seis sujetos a rostro cubierto perpetraron un robo a mano armada contra pacientes y trabajadores.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:00 de la mañana en la sala de emergencias del Hospital Clínico del Sur.

Según relatos entregados a Radio Bío Bío, los sujetos golpearon al guardia y que amenazaron con armas de fuego al personal del centro de salud.

El teniente coronel José Rubio, perfecto de Concepción, indicó que “sujetos, premunidos al parecer con armas de fuego y a rostro cubierto, habrían ingresado a dichas dependencias”

“A través de distintas técnicas utilizadas por los mismos, habrían finalmente intimidado a las personas que estaban en el lugar y efectuado la sustracción de algunos elementos de quienes trabajaban en este recinto clínico, así como también de una cantidad de dinero”, cerró