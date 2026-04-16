Cirujano es formalizado por homicidio involuntario tras extirpar órgano equivocado en EE.UU.

Un cirujano fue formalizado por homicidio involuntario en Estados Unidos tras la muerte de un paciente durante una cirugía en Florida. El caso, ocurrido en agosto de 2024, tomó fuerza luego de que un gran jurado presentara cargos contra Thomas Shaknovsky, de 44 años.

El procedimiento correspondía a la extracción del bazo de William Bryan, de 70 años.

Sin embargo, el médico removió el hígado, provocando una “pérdida catastrófica de sangre y la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, según la oficina del sheriff del condado de Walton. Pese a un paro cardíaco, continuó la intervención según NBC.

“Suena demasiado horrible para ser verdad”

Thomas Shaknovsky / Foto: Fox News Ampliar

Los fiscales sostienen que actuó en medio de “shock y confusión” y no logró identificar el órgano. La autopsia confirmó que el bazo estaba intacto. Además, se investiga que el paciente fue persuadido para operarse, pese a sus dudas.

El caso se agrava por antecedentes previos del cirujano, incluyendo otros errores en 2023. Tras el hecho, perdió sus licencias y arriesga hasta 15 años de cárcel. Desde el hospital indicaron que no era parte de su equipo.

La viuda, Beverly Bryan, señaló: “Suena demasiado horrible para ser verdad” y expresó que espera que esto “sirva para que nadie más resulte dañado”.