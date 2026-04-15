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Afirman que Irán habría usado un satélite espía chino para ubicar bases de EE.UU. en plena guerra

El Financial Times aseguró que Teherán recibió en secreto un satélite espía chino a fines de 2024 para reforzar la vigilancia sobre instalaciones militares estadounidenses.

Juan Castillo

Getty Images

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Irán habría sumado una nueva herramienta de inteligencia militar en medio de la actual escalada en Medio Oriente.

Según publicó el Financial Times, Teherán recibió en secreto a fines de 2024 un satélite espía chino que le habría permitido mejorar la identificación de bases militares de Estados Unidos en distintos puntos de la región.

La información, de alto impacto geopolítico, surge en medio de una guerra que se arrastra desde fines de febrero y que mantiene tensionado al Golfo.

De acuerdo con el reporte, el satélite TEE-01B fue construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, y luego entregado a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

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Según el diario británico, el sistema fue usado para monitorear instalaciones militares estadounidenses y revisar imágenes captadas en marzo, antes y después de ataques sobre ubicaciones en Arabia Saudí, Jordania, Baréin e Irak.

El reporte complica aún más el tablero entre China, Irán y Washington

El antecedente añade presión sobre la relación entre China y Washington, justo cuando Pekín ha evitado confirmar cualquier apoyo operativo a Teherán. Ni la Casa Blanca, ni la CIA, ni el Pentágono respondieron a las consultas sobre la publicación.

Tampoco lo hicieron el Ministerio de Exteriores chino, el Ministerio de Defensa de ese país, Earth Eye Co ni Emposat, firma vinculada a servicios de control y datos satelitales mencionada en el artículo.

En paralelo, Xi Jinping volvió a pronunciarse sobre la crisis regional. Durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el líder chino pidió un alto el fuego “integral y duradero” en Oriente Medio.

Además, insistió en que la ley internacional debe respetarse para evitar que el mundo regrese a la “ley de la selva”, en una crítica implícita a la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

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