“Realmente me odian”: la frase de Pedro Pascal que incendió redes tras revelarse nuevo “pituto”

Una publicación en redes sociales desató una ola de comentarios contra Pedro Pascal, luego de que se confirmara su incorporación como embajador global de Chanel.

El anuncio, difundido en plataformas digitales como Instagram, generó reacciones divididas, con una fuerte presencia de críticas hacia el actor.

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En concreto, todo se dio en un post de CNN Chile, en el cual se destacaba el nuevo rol del protagonista de The Last of Us, en donde incluso se incluían palabras del director creativo de Chanel, Matthieu Blazy.

Sin embargo, en los comentarios se multiplicaron mensajes cuestionando su postura política y su vínculo con una marca de lujo. Entre ellos, aparecieron acusaciones de “incoherencia” por participar del mundo del consumo siendo, según algunos usuarios, cercano a ideas de izquierda, además de insultos y llamados a boicotear la firma.

“Guau...”

En medio de este escenario, el propio actor respondió a la publicación con un breve mensaje que rápidamente se viralizó: “Guau, me odian, realmente me odian”, acompañado de un emoji de manos en forma de corazón. La frase fue interpretada como una reacción irónica frente al tono de los comentarios.

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Pese a la avalancha de críticas, también surgieron mensajes de apoyo de seguidores que defendieron su trayectoria y cuestionaron el nivel de agresividad en la discusión digital.