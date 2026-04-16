FOTO. “No te merece”: ex de Américo generó repercusión en redes tras supuesta reconciliación
Diversos usuarios de Instagram le dejaron diversos comentarios en una publicación de su cuenta personal.
María Teresa Órdenes, volvió a las redes sociales compartiendo una publicación que generó repercusión entre sus seguidores.
La ex esposa de Américo publicó una fotografía en un local de comida, publicación que fue ampliamente comentado por sus fanáticos.
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Los mensajes iban dirigidos en relación a la posible reconcilación entre la decoradora de interiores y el cantante.
“No lo aceptes”; “Américo no te merece. No te quedes con las sobras”; “amor por siempre, a morir con todo” y “a disfrutar lo que desees hacer a concho, no dejes de hacer lo que quieras por opiniones de la gente”, fueron algunos de los comentarios que recibió.
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