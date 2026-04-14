Estafa y usura en Chile: el mecanismo que pone en riesgo viviendas y afecta a personas fuera del sistema financiero

En el programa ADN Te Escucha se abordó un caso de estafa y usura detectado en una investigación del área de reportajes de TVN, que expuso un mecanismo de préstamos informales que ha afectado a diversas personas, principalmente fuera del sistema bancario.

Según lo expuesto, las víctimas accedían a créditos de bajo monto, pero bajo condiciones que incluían el pago exclusivo de intereses durante largos periodos, incluso hasta 10 años. Al finalizar ese plazo, debían pagar la totalidad del capital prestado. En caso de incumplimiento, los prestamistas ejecutaban garantías que incluían la pérdida de viviendas.

El periodista a cargo del reportaje explicó que, en algunos casos, las personas firmaban documentos sin comprender su contenido, creyendo que se trataba de contratos de préstamo, cuando en realidad correspondían a compraventas de sus propiedades.

El abogado penalista y socio de GrupoDefensa.cl Sabas Chahuán explicó que “La usura es prestar dinero a una tasa superior a la permitida por la ley. Pero en estos casos, además, hay engaño, porque se induce a la persona a firmar algo distinto de lo que cree”, señaló.

El profesional también advirtió “Este tipo de delitos es especialmente grave porque se aprovechan de la desesperación y de la falta de información de las personas”, agregó.

Otro elemento relevante detectado en la investigación es que muchos contratos estaban diseñados para aparentar legalidad, utilizando tasas dentro de los márgenes permitidos, pero incorporando cláusulas que, en la práctica, hacían impagables las deudas.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los principales factores de riesgo es la falta de comprensión de los documentos firmados. Durante el reporteo, se mencionó que un alto porcentaje de personas no lee o no entiende completamente los contratos que suscribe.

En ese contexto, el abogado enfatizó la importancia de la prevención. “Lo primero es desconfiar de ofertas fuera del sistema formal. Segundo, asesorarse antes de firmar cualquier documento, y tercero, entender exactamente las condiciones del contrato”, indicó.

El caso expuesto da cuenta de una problemática que sigue vigente en Chile, donde la combinación de necesidad económica, desinformación y falta de acceso a financiamiento formal puede derivar en consecuencias patrimoniales graves para las personas afectadas.