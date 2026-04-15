Reconocida periodista de Canal 13 sufrió estafa tras utilizar taxi: “Debe estar como loco engañando a las personas”

El pasado 27 de marzo, la periodista y conductora del programa “La tarde es nuestra” de Canal 13, Chantal Aguilar fue estafada por un taxista en la comuna de Providencia.

La comunicadora abordó el taxi desde el Cenco Costanera para ir en dirección a las dependencias de Canal 13 ubicadas en la calle Inés Matte Urrejola. El trayecto tiene 3,3 km de extensión que se puede realizar en 10 minutos.

En conversación con Las Últimas Noticias, Chantal Aguilar indicó que nunca toma taxi en la calle, pero que por esa oportunidad lo tuvo que hacer por la dificultad que tienen los conductores de las aplicaciones en dicho sector.

“Él era muy amable. Me reconoció y estaba contento de llevarme. Apenas me subí dijo ‘acepto solo pago con tarjeta’. De todos modos yo le conté que andaba con efectivo”, comentó Aguilar.

“Me contó una historia en la que él era la víctima. Según él, hace como dos meses se subió un pasajero muy bien vestido. Cuando se estaba bajando le puso un cuchillo en la guata y lo obligó a entregar todo”, agregó la comunicadora de Canal 13.

“ Es tanta su desfachatez que no le importó engañar a alguien que, probablemente, iba a conseguir las cámaras”

Chantal relató que el taxista le solicitó poder dejarla unos pasos antes del frontis del canal, a lo que ella no se negó y procedió a pagarle con su tarjeta un monto de $4.450.

“Cuando empecé a caminar, me apareció una notificación en el celular. Abrí el correo y vi que tenía un cargo de $85.000″, dijo Aguilar

“Esto fue al instante. No sé si cambió la máquina sin que me diera cuenta, si es que digitó en algún momento un monto distinto o si clonó la tarjeta”, comentó.

La periodista le dijo a LUN que creía que el taxista decidió dejarla antes del frontis por las cámaras de seguridad, pero que el canal tenía cámaras en todas las direcciones, lo que le permitió obtener la patente del vehículo.

“Él es alguien que se dedica a esto y eso me da mucha rabia. Debe estar clonando como loco tarjetas o engañando a las personas. Es tanta su desfachatez que no le importó engañar a alguien que, probablemente, iba a conseguir las cámaras de seguridad e iba a llegar a él”, cerró.