Manuel Pellegrini vivió una de las noches más duras desde que es entrenador del Real Betis. Este miércoles, quedó eliminado en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga, cayendo por 4-2, pese a comenzar con una ventaja de 2-0.

El “Ingeniero” tenía la posibilidad de meterse por primera vez en semifinales del torneo internacional con los béticos, pero cuando todo parecía una fiesta, sufrieron una impensada remontada.

La eliminatoria comenzó de cara para los sevillanos, que rápidamente se pusieron en ventaja con un gol de Antony (13′), quien de cabeza hizo explotar La Cartuja.

¡¡ANTONY AL RESCATE!! El brasileño cabeceó con lo justo y marcó el 1-0 del Betis (2-1 global) ante SC Braga. ¡Con este resultado, el conjunto español se mete en semis!



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La locomotora del “Ingeniero” parecía imparable y, unos minutos más tarde, ya estaba arriba por dos goles gracias a la conquista de Ez Abde (26′). Incluso, el propio atacante anotó nuevamente en la jugada siguiente para su doblete, pero el tanto fue anulado por el VAR y, desde ahí, comenzó la debacle del Betis.

Esto, porque Pau Víctor (38′) descontó con una volea cruzada antes de que finalizara el primer tiempo, lo que le dio un impulso tremendo a los portugueses de cara a la segunda parte.

El complemento golpeó de entrada a los dirigidos por Pellegrini con el empate del Braga, que aprovechó una salida garrafal de Pau López para que Carvalho (49′) convirtiera de cabeza tras un tiro libre al área.

¿A DÓNDE SALIÓ PAU LÓPEZ? Vitor Carvalho anticipó al arquero de Betis y anotó el 2-2 de Braga en La Cartuja.



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La remontada llegó de inmediato producto de un penal cometido por Sofyan Amrabat, que fue transformado en gol por Ricardo Horta (53′), silenciando a los 66.000 hinchas béticos que colmaron La Cartuja.

¡¡VOLVIERON DEL VESTUARIO CON TODO!! En 8 minutos del ST, Ricardo Horta no falló y anotó el gol de la remontada para Braga vs. Betis. ¡4-3 en la serie para los portugueses!



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El tanto que selló la llave fue obra de Jean-Baptiste Gorby (74′), quien puso el 4-2 con una sensacional volea desde fuera del área.

¡¡CÓMO LA AGARRÓ!! ¡GOLAZO de Gorby para que Braga pase del 0-2 al 4-2 vs. Betis en los Cuartos de la #UELxESPN!



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Con esta increíble remontada, el Sporting Braga certificó su clasificación a las semifinales de la Europa League, donde ahora deberá enfrentarse al Friburgo alemán, que dejó en el camino al Celta de Vigo.