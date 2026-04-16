Mujer muere apuñalada y es encontrada en plena calle de Santiago Centro

Una mujer fue encontrada muerta durante la madrugada de este jueves en plena vía pública de Santiago Centro, en un hecho que movilizó a Carabineros y a personal de seguridad municipal hasta el sector de Santa Rosa con Pedro Lagos, en el barrio Matta Sur.

El caso quedó bajo investigación, mientras los equipos policiales intentan establecer la dinámica exacta del ataque y el lugar donde se produjo la agresión.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima presentaba al menos una lesión atribuible a un apuñalamiento. Su cuerpo fue hallado en calle Pedro Lagos, cerca de la intersección con Santa Rosa, luego de que inspectores municipales detectaran la emergencia y alertaran a la policía.

Investigan lugar donde ocurrió el ataque

Por ahora, una de las principales dudas del caso apunta al sitio exacto donde se produjo la agresión. Según la información conocida hasta el momento, no está claro si la mujer fue atacada en el mismo punto donde fue encontrada o si recibió la herida en un sector aledaño y luego terminó en Pedro Lagos.

Además, los primeros antecedentes indican que la mujer sería una persona adulta y de nacionalidad extranjera, aunque su identidad aún no ha sido oficialmente informada.

Desde el sitio del suceso, los peritajes se concentran en levantar evidencia que permita aclarar cómo ocurrieron los hechos y si existió participación de terceros en una eventual huida posterior.

El hallazgo vuelve a generar preocupación por la seguridad en el barrio Matta sur. Mientras continúan las diligencias, se espera que durante las próximas horas las autoridades entreguen más antecedentes sobre la víctima y la posible mecánica del crimen.