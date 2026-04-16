Homicidio frustrado en La Pintana: balean a menor de 14 años mientras transitaba junto a una amiga

El equipo ECOH de la Fiscalía investiga el homicidio frustrado de un menor de 14 años, quien fue baleado en la comuna de La Pintana, región Metropolitana.

El hecho quedó al descubierto luego de que el adolescente ingresara al Hospital Padre Hurtado con lesiones en una de sus piernas provocadas por impactos balísticos. Pese a la gravedad del caso, se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Las diligencias quedaron a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyo personal se trasladó hasta el lugar de los hechos para realizar las pericias correspondientes.

“Víctima transitaba junto a una amiga”

Al respecto, el comisario Diego Díaz detalló que el hecho ocurrió este miércoles , cuando “la víctima transitaba junto a una amiga, momento en el que es alcanzado por dos proyectiles balísticos que lo hieren en su extremidad inferior izquierda”.

Finalmente, la fiscal Nadia Mondiglio informó que se encuentran revisando cámaras de seguridad y empadronando a testigos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los eventuales involucrados.