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La UC gana en Brasil y Arturo Vidal le dedica este mensaje a los “cruzados” tras su victoria: publicó un video

El volante de Colo Colo reaccionó en redes sociales al importante triunfo de Universidad Católica frente a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Daniel Ramírez

La UC gana en Brasil y Arturo Vidal le dedica este mensaje a los “cruzados” tras su victoria: publicó un video

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, reaccionó en redes sociales al importante triunfo que logró Universidad Católica frente a Cruzeiro este miércoles, por la Copa Libertadores 2026.

A través de un video publicado en Instagram, el mediocampista albo se expresó con un breve mensaje para felicitar al elenco “cruzado” por su victoria en Brasil.

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“Buen triunfo Católica, muy bien, muy bien”, señaló el “King”, quien dijo estas palabras mientras trotaba junto a jugadores de su equipo de barrio, Rodelindo Román.

En el mismo registro, Arturo Vidal bromeó con el estado físico de los integrantes de Rodelindo. “Saqué al equipo a trotar, al equipo de Rodelindo, porque están muy gordos”, agregó entre risas el futbolista del “Cacique”.

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