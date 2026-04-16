La UC gana en Brasil y Arturo Vidal le dedica este mensaje a los “cruzados” tras su victoria: publicó un video

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, reaccionó en redes sociales al importante triunfo que logró Universidad Católica frente a Cruzeiro este miércoles, por la Copa Libertadores 2026.

A través de un video publicado en Instagram, el mediocampista albo se expresó con un breve mensaje para felicitar al elenco “cruzado” por su victoria en Brasil.

“Buen triunfo Católica, muy bien, muy bien”, señaló el “King”, quien dijo estas palabras mientras trotaba junto a jugadores de su equipo de barrio, Rodelindo Román.

En el mismo registro, Arturo Vidal bromeó con el estado físico de los integrantes de Rodelindo. “Saqué al equipo a trotar, al equipo de Rodelindo, porque están muy gordos”, agregó entre risas el futbolista del “Cacique”.