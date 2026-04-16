La UC gana en Brasil y Arturo Vidal le dedica este mensaje a los “cruzados” tras su victoria: publicó un video
El volante de Colo Colo reaccionó en redes sociales al importante triunfo de Universidad Católica frente a Cruzeiro por Copa Libertadores.
El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, reaccionó en redes sociales al importante triunfo que logró Universidad Católica frente a Cruzeiro este miércoles, por la Copa Libertadores 2026.
A través de un video publicado en Instagram, el mediocampista albo se expresó con un breve mensaje para felicitar al elenco “cruzado” por su victoria en Brasil.
Revisa también:
“Buen triunfo Católica, muy bien, muy bien”, señaló el “King”, quien dijo estas palabras mientras trotaba junto a jugadores de su equipo de barrio, Rodelindo Román.
En el mismo registro, Arturo Vidal bromeó con el estado físico de los integrantes de Rodelindo. “Saqué al equipo a trotar, al equipo de Rodelindo, porque están muy gordos”, agregó entre risas el futbolista del “Cacique”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.