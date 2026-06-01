Presidente Kast aborda alza de combustibles en su Cuenta Pública: “Sé que golpeó fuerte, no lo minimizo”

En su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast dedicó un momento de su discurso para enfrentar uno de los temas económicos que mayor impacto ha tenido en el bolsillo de los ciudadanos durante los últimos meses: el aumento en el precio de las bencinas. Con un tono de autocrítica y defendiendo las medidas adoptadas, el mandatario explicó las razones detrás de este escenario y detalló las ayudas desplegadas por el Ejecutivo para mitigar sus efectos.

Autocrítica frente a las “decisiones difíciles”

El jefe de Estado hizo una pausa en su recuento de los primeros 82 días de Gobierno para referirse directamente a esta problemática. “Quiero detenerme aquí para hablar del alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar”, declaró el Presidente.

Kast aprovechó la instancia para hacer un mea culpa respecto a la comunicación gubernamental, señalando: “Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”. Pese a ello, agradeció a la ciudadanía por la “responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar”.

El mandatario justificó el alza apuntando a factores externos e internos. Según sus palabras, “hoy, a la luz de cómo se ha ido desarrollando la guerra en Medio Oriente y las nuevas revelaciones de la grave crisis fiscal que enfrentamos, se ratifica que fue la decisión correcta”. En esa línea, aseguró que gracias a esta determinación “hoy estamos más preparados para enfrentar las incertidumbres del futuro”.

Plan “Chile Sale Adelante”: Medidas de alivio económico

Consciente de las consecuencias inflacionarias, el Presidente remarcó que “cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren”. Para hacer frente a esta realidad, destacó la implementación del denominado Plan Chile Sale Adelante, diseñado para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Dentro de las medidas concretas impulsadas bajo este plan, el mandatario enumeró “el congelamiento de las tarifas del transporte público”, así como “la reducción y el congelamiento del precio de la parafina por los meses de invierno”. Además, confirmó la entrega de un “cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable”.

Finalmente, el mandatario subrayó los esfuerzos del Gobierno por apoyar a los gremios directamente afectados por el alza del crudo. En ese sentido, destacó la entrega de un “apoyo económico a más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares”, sumado a “un alivio de 100 mil pesos a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal”. “Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos”, concluyó el Presidente sobre esta materia.