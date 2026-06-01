Cuenta Pública 2026: ¿Quiénes recibirán el nuevo bono por hijo anunciado por el Presidente Kast en Chile?

Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció este lunes un nuevo apoyo económico dirigido a las familias más vulnerables del país, en medio de un diagnóstico crítico sobre la situación económica heredada por su administración.

La medida se suma a otros apoyos implementados por el Ejecutivo para enfrentar el alza en el costo de la vida, como el congelamiento de las tarifas del transporte público, la reducción del precio de la parafina durante el invierno, un cupón para la compra de gas licuado, ayudas para transportistas y un aporte destinado a pescadores artesanales.

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“Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren”, señaló el Presidente Kast.

En concreto, en su primera rendición ante el Congreso Nacional, el Mandatario informó la entrega de un beneficio de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años para los hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El jefe de Estado explicó que el nuevo aporte busca aliviar los gastos de crianza en los hogares con niños pequeños, especialmente en un contexto marcado por el estancamiento económico, el desempleo y el aumento del costo de vida.

El líder de Gobierno sostuvo que las familias con hijos enfrentan mayores exigencias económicas y que el beneficio busca entregar un alivio directo. “Muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, enfatizó.