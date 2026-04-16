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VIDEO. “¡Investiga, mujer!“: El día de furia de Francisco Kaminski tras salir de tribunales

El comunicador compareció ante tribunales por la investigación por giro doloso de cheques y querellas por estafas.

Nicolás Lara Córdova

“¡Investiga, mujer!“: El día de furia de Francisco Kaminski tras salir de tribunales

Este jueves el periodista y animador, Francisco Kaminski, compareció ante tribunales en el marco de las causas judiciales que enfrenta.

El comunicador figura como imputado en investigaciones por giro doloso de cheques y querellas por estafa.

En su llegada a los tribunales de Santiago, Kaminski fue abordado por un grupo de periodistas los cuales le consultaron sobre su situación.

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“No saben ni lo que están hablando, por favor”, comentó de entrada Kaminski.

“Estoy tranquilo, tengo un acuerdo reparatorio, déjense de hablar tonteras, investiguen. Pregúntenle al abogado, yo no soy un personaje público”, arremetió el comunicador ante la insistencia de los periodistas.

Una periodista de Primer Plano le consultó a Francisco Kaminski sobre sus causas pendientes y el comunicador visiblemente enojado atacó a su colega.

“¿Qué otras causas? Yo también puedo acusarte de cualquier cosa, tengo que probar eso. ¿De qué cuotas me estás hablando? Esa fue una casa que intentamos comprar con la Carla y no nos dieron el crédito, yo dejé un cheque en garantía, investiga poh’ mujer“, cerró.

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