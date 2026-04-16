Reconocido rostro de televisión anuncia su embarazo con emotiva publicación en redes sociales: “Te amamos”

Una nueva noticia remeció el mundo de la farándula nacional y es que durante la noche de este jueves un reconocido rostro de televisión dio a conocer su embarazo.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Carolina Mestrovic y su pareja, Jonathan Quintana, anunciaron que serán padres.

“No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos”, publicó la ex chica Yingo.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios felicitando a la pareja, entre seguidores de Mestrovic y también rostros de televisión.

“Que lindo, felicidades”; “Que noticia más hermosa, felicidades”; “Muero de emoción, felicidades”; “Que bella luce esta niña, que tenga un lindo embarazo”, fueron algunos de los comentarios.