Inquietante: Ministro admite que cortó el miembro de un animal que encontró muerto en la carretera

Una nueva biografía sobre el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha sacudido la esfera política tras exponer detalles perturbadores sobre su relación con animales silvestres.

Según extractos de sus propios diarios, el ministro habría recolectado y desmembrado fauna silvestre en plena carretera frente a su familia.

La obra titulada RFK Jr: The Fall and Rise, escrita por la periodista del New York Post, Isabel Vincent, recoge pasajes que datan del año 2001.

En uno de los relatos más gráficos, el propio protagonista describe un episodio ocurrido en la autopista I-684, donde se detuvo para realizar una “intervención” a un animal atropellado.

“Estaba parado frente a mi auto estacionado en la I-684 cortando el pene de un mapache muerto en la carretera, pensando en lo extraños que han resultado algunos miembros de mi familia”, reza una de las páginas del diario citadas en el libro.

La autora del libro explicó en una entrevista para la revista People que el interés de Kennedy por la anatomía animal no es nuevo.

Según Vincent, el funcionario recolectó órganos del mapache para “estudiarlos más tarde”, una práctica que aparentemente ha realizado durante décadas.

“‘Bobby’ quería ser veterinario cuando era niño. Su trabajo después de la escuela era en el Zoológico Nacional en Washington, D.C.”, detalló la biógrafa.

Además, añadió una frase que ha generado múltiples reacciones: “Tiene un gran amor e interés por los animales y un congelador lleno de animales atropellados, estoy segura, donde los estudia”.

Un historial de incidentes extraños

Este hallazgo no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de polémicas previas que involucran al jefe de la cartera de Salud y restos de animales:

El oso de Central Park: En 2024, el propio Kennedy admitió haber abandonado el cadáver de un oso en Central Park hace 10 años, simulando un accidente de bicicleta para deshacerse del animal que había recogido previamente en Hudson Valley con la intención de faenarlo.

En 2024, el propio Kennedy admitió haber abandonado el cadáver de un oso en Central Park hace 10 años, simulando un accidente de bicicleta para deshacerse del animal que había recogido previamente en Hudson Valley con la intención de faenarlo. La ballena de Massachusetts: Su hija relató en 2012 cómo su padre utilizó una motosierra para cortar la cabeza de una ballena varada y la amarró al techo del auto durante un viaje de cinco horas, bañando las ventanas del vehículo con fluidos del cetáceo.

Su hija relató en 2012 cómo su padre utilizó una motosierra para cortar la cabeza de una ballena varada y la amarró al techo del auto durante un viaje de cinco horas, bañando las ventanas del vehículo con fluidos del cetáceo. Aves en la universidad: Su prima, Caroline Kennedy, alegó en una misiva dirigida al Senado que, durante su época universitaria, Robert solía utilizar una licuadora para procesar pollitos y ratones vivos con el fin de alimentar a su halcón mascota.

Estas revelaciones llegan en un momento crítico para Robert F. Kennedy Jr., quien pasó de ser un reconocido abogado ambientalista a una de las figuras más controvertidas de la administración actual en Estados Unidos.

Actualmente lidera un departamento que ha sido objeto de críticas por sus posturas respecto a las vacunas y la ciencia médica tradicional.