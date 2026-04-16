¿Copió texto de Pulp Fiction? La verdad detrás del polémico discurso del Secretario de Guerra que sacude a EE.UU.

En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en el escenario de una nueva controversia política y cultural en Estados Unidos.

Esta vez el protagonista es el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien fue señalado por, supuestamente, citar el famoso monólogo de Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) en la película Pulp Fiction como si fuera un pasaje real de la Biblia.

Sin embargo, tras analizar el registro íntegro de su intervención este miércoles 15 de abril en el Pentágono, la realidad detrás del discurso es más compleja y está ligada a las Fuerzas Aéreas.

Lejos de ser un error de conocimiento teológico, Hegseth presentó el texto como una tradición interna de los equipos de búsqueda y rescate en combate (CSAR, por sus siglas en inglés). En particular, se refirió a las tripulaciones de los aviones A-10, conocidos bajo el nombre en clave 'Sandy‘.

“Esta oración era recitada por Sandy One a todos los ‘Sandys’, a todas esas tripulaciones de A-10, antes de todas las misiones CSAR, pero especialmente en esta misión CSAR que se desarrolló en tiempo real”, explicó el secretario al introducir su alocución.

La confusión de la audiencia digital nació cuando Pete intentó dar una ubicación al texto dentro de la jerga militar, señalando que los pilotos “lo llaman CSAR 25:17, que creo que pretende reflejar Ezequiel 25:17”.

Entre la Biblia, Tarantino y el campo de batalla

Es un hecho que el pasaje de Ezequiel 25:17 que aparece en la película de 1994 es, en gran medida, una invención del guion de Quentin Tarantino y no una transcripción fiel del texto bíblico.

La oración leída por la autoridad estadounidense utiliza estructuras idénticas a las de la película, pero adaptadas al rescate de aviadores.

Donde el personaje de Jackson habla de la “tiranía de los hombres malos” (tyranny of evil men) o del “camino del hombre justo” (righteous man), la versión militar adapta los términos:

“Está acosado por todos lados por la... y la tiranía de los hombres malvados” (“Is beset on all sides by the … and the tyranny of evil men”).

“Pastor... a través del valle de las tinieblas” (Shepherd … through the valley of darkness).

“Caeré sobre ti con gran venganza y furiosa ira” (“I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger”).

El cierre de la oración leída por el funcionario estadounidense reemplaza el bíblico “sabrás que mi nombre es el Señor” por una referencia directa al combate: “Sabrás que mi señal de llamada es Sandy One” (“You will know my call sign is Sandy One”).

🇺🇸 CLEAN VIDEO: Hegseth leads pentagon prayer service yesterday, Ezekiel 25:17 airforce version. pic.twitter.com/P7mhvFT21M — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 16, 2026

Contexto de tensión

Este episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad para la Casa Blanca, tras misiones recientes de rescate de pilotos en las cercanías del estrecho de Ormuz.

Además, la viralización del video se suma a un clima de fricción retórica entre la administración actual y sectores religiosos, incluyendo recientes roces diplomáticos con el Vaticano.

A pesar de la narrativa en redes sociales, en definitiva Pete Hegseth no atribuyó las palabras a un profeta, sino a la cultura de una unidad militar que, al parecer, adoptó la cultura pop de los años 90 como un himno de protección antes de entrar en zona enemiga.