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Tiene historial de amenazas: hombre es detenido tras asegurar que realizaría tiroteo en universidades de Coquimbo

El individuo dejó un mensaje violento en el libro de reclamos de la Seremi de Educación por un problema con su beca BAES.

Mario Vergara

Paulina Marín

hombre es detenido tras asegurar que realizaría tiroteo en universidades de Coquimbo

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01:06

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Un hombre de 35 años fue detenido tras amenazar con ejecutar tiroteos en las instituciones de educación superior Inacap y Santo Tomás. El individuo, quien es alumno de la carrera de Ingeniería en mecánica automotriz en Inacap, realizó la grave advertencia escribiendo en el libro de reclamos de la Seremi de Educación de Coquimbo, donde indicó que “al igual que en Calama va a hacer un tiroteo”.

El altercado se habría originado luego de que el sujeto manifestara su disconformidad frente a una respuesta institucional relacionada con su Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES). Tras dejar el mensaje, un rápido despliegue de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) perteneciente a la Primera Comisaría de La Serena permitió identificarlo y lograr su detención en los alrededores de la Plaza de Armas de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el imputado registra antecedentes penales previos y no vigentes por el delito de robo con intimidación. Además, las autoridades dieron a conocer que este mismo individuo ya había efectuado una amenaza de características similares en el año 2023 mediante un correo electrónico, situación que en su momento derivó en una denuncia interpuesta por el servicio ante la fiscalía.

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Preocupación regional por seguidilla de amenazas

Cabe destacar que este incidente se inserta en un escenario preocupante para la región. Este es el segundo adulto detenido por Carabineros en la Región de Coquimbo vinculado a amenazas a centros educativos en menos de 24 horas.

El caso se suma a la reciente detención de un joven de 19 años, quien fue aprehendido y formalizado luego de publicar a través de sus redes sociales un aviso de tiroteo dirigido a la Universidad Central. Aunque este alumno argumentó ante las autoridades que su publicación solo se trataba de “una broma”, el tribunal determinó en su formalización las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a dicha casa de estudios.

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