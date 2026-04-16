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Habría estado en situación calle: qué se sabe del asesinato de una mujer en plena vía pública de Santiago

Una mujer fue encontrada muerta durante la madrugada de este jueves en plena vía pública de Santiago Centro, en un caso que activó un operativo policial en el sector de Santa Rosa con Pedro Lagos.

El hallazgo ocurrió en el barrio Matta Sur, donde inspectores municipales detectaron el cuerpo y alertaron a Carabineros para iniciar las primeras diligencias. Según los antecedentes preliminares, la víctima presentaba heridas atribuibles a un ataque con arma blanca.

Con el paso de las horas, la investigación comenzó a enfocarse en aclarar dos puntos clave: dónde ocurrió exactamente la agresión y quién fue el autor.

El capitán Francisco Ortega, oficial de ronda de la Prefectura Centro, sostuvo que “tras indagaciones preliminares realizadas por parte de personal policial, podemos establecer que la agresión habría sido en este lugar”.

Junto con eso, remarcó que “se están realizando toda la diligencia necesaria para poder identificar a la persona agresora”.

Carabineros apunta a un homicidio en la vía pública en pleno Santiago Centro

De acuerdo con la versión policial entregada en el sitio del suceso, la víctima sería una mujer adulta y, preliminarmente, una persona en situación de calle. Ortega precisó que “se trataría de un homicidio de la vía pública, de una persona mayor de edad, de sexo femenino, y, al parecer, aparentemente, en situación de calle”.

Otro de los elementos que surgió durante la mañana es que la mujer presentaba claros signos de intervención de terceros. En esa línea, el uniformado indicó que la policía trabaja para levantar evidencia, revisar el entorno y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una hipótesis cerrada respecto de la dinámica del crimen.