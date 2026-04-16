Comisión aprueba “escuelas protegidas” y será votada en Sala: esto pasará si un estudiante se niega a ser revisado

Tras una extensa jornada, la iniciativa legal destinada a resguardar la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales quedó lista para ser votada en la Sala de la Cámara. La norma establece protocolos para revisar las pertenencias de los alumnos y aplicar medidas disciplinarias inmediatas.

Este jueves, en una sesión extraordinaria que se prolongó por cerca de siete horas, la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en su totalidad el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”. Tras la presentación y debate de 111 indicaciones, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en la Sala el próximo lunes, paso previo a ser enviada al Senado.

El proyecto, que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, tiene como uno de sus ejes centrales la facultad de revisión. En concreto, los sostenedores de los establecimientos podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes (excluyendo expresamente sus vestimentas). El propósito fundamental de esta normativa es evitar el ingreso, uso y porte de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas, dañar la infraestructura escolar o que resulten potencialmente peligrosos.

Para proteger a los alumnos, la ley exige que el ejercicio de esta medida respete la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación arbitraria, la vida privada y el interés superior del niño y adolescente. Además, se estipula que el personal del colegio no podrá realizar la revisión de manera forzosa, debiendo evitar el contacto físico o la exposición innecesaria, y realizándose siempre en lugares designados para ello por personal autorizado.

En caso de que un estudiante se niegue a ser revisado

La legislación también define un claro protocolo de acción. Si se hallan elementos peligrosos, el establecimiento deberá comunicarse inmediatamente con los padres y apoderados, así como con Carabineros de Chile o la PDI. En caso de que un estudiante se niegue a ser revisado, será apartado de la sala de clases hacia un espacio adecuado bajo resguardo, mientras se cita de urgencia a sus padres para que ellos mismos revisen las pertenencias frente al personal del colegio. Si la negativa persiste, el apoderado deberá retirar las pertenencias del colegio y se notificará a la Oficina Local de la Niñez; si los padres no se presentan, se llamará a las policías.

En materia de disciplina, el proyecto “Escuelas Protegidas” autoriza a los recintos a aplicar medidas pedagógicas preventivas, correctivas y disciplinarias de carácter inmediato y obligatorio para asegurar el orden en las salas de clases. En este sentido, la ley define como una afectación grave a la convivencia escolar todo acto voluntario cometido por los estudiantes destinado a impedir la normal realización de las clases o que provoque su interrupción o suspensión. Finalmente, el texto fue modificado para sancionar explícitamente los actos que atenten contra la vida, la integridad física o contra la propiedad, ya sea pública o privada.